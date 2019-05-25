В Одессе сожгли российский флаг из-за приезда сторонницы Путина: опубликованы фото

Вечером, 24 мая, в Одессе возле ночного клуба "Ибица", где должна была выступать скандальная российская певица Елена Темникова, прошел митинг активистов, в ходе которого был сожжен флаг РФ.

Об этом сообщает "Думская".

"Мы хотим пообщаться с администратором клуба и проинформировать людей, кто такая эта Темникова", — сказал организатор митинга Демьян Ганул.

По его словам, устраивать концерт фанатки преступника, организовавшего захват украинского Крыма и Донбасса, аморально.

"У нас есть вопросы к пограничникам и СБУ, которые почему-то не запретили ей въезд в Украину", — отметил Ганул.

Патриоты сожгли российский флаг и расклеили антипутинские листовки.

По информации издания, после полуночи концерт Темниковой все-таки состоялся.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", бывшая участница группы "Серебро" Елена Темникова признавалась в "любви" к президенту России Владимиру Путину.