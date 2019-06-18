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В Киеве беременная девушка совершила жуткое убийство: опубликованы фото

вторник, 18 июня 2019, 06:52
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На Лукьяновке в столице беременная девушка выбросила кошку с 9-этажа, животное скончалось от полученных травм.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, ссылаясь на очевидцев и публикуя соответствующие фото.

"Инцидент произошёл в районе Лукьяновка. Случайно стала свидетелем ужасной картины. В доме что напротив, беременная девушка с 9-этажа отрыла окно, и хладнокровно выбросила кошку. После, я и моя подруга выбежали вниз в надежде, что кошка останется живой. В след за нами спустилась эта тварь. Мы начали ругаться, начали кричать, чтобы та брала кота, пока тот ещё дышал. В ответ услышали "девушки, отойдите, ибо я вызову полицию"", - говорится в сообщении.

Свидетели жестокого убийства животного вызвали полицию, но правоохранители проигнорировали данное заявление. Кошка от полученных травм скончалась на месте.

"Страшно то.. что сегодня это был кот ,а завтра это может быть её же ребёнок, девушка беременная...", - добавила свидетельница случившегося.

Как ранее сообщал "Апостроф", подростки во Львове выбросили кота с высоты девятого этажа и сняли это на видео.

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