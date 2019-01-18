В сети попало жуткое видео, снятое молодыми живодерами во Львове

Подростки во Львове выбросили кота с высоты девятого этажа и сняли это на видео.

Соответствующий ролик опубликован на Facebook странице "Киев Оперативный".

"Инцидент произошел во Львове. Молодые люди самостоятельно сняли и выложили в интернет, как они выбрасывают кота в окно. По нашей информации, пока их не задержали", – говорится в подписи к видео.

Внимание, видео не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним и впечатлительным людям.

В сети поднялась волна гнева по отношению к живодерам. Раздаются призывы как привлечь их к уголовной ответственности, так и покарать "во внесудебном порядке".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киевской области полиция и активисты задержали двоих мошенников-живодеров, которые брали животных на передержку или "в добрые руки", а затем часть животных перепродавали, часть жестоко пытали и убивали.