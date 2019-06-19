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Минобороны сделало неожиданное заявление о призыве Зеленского в армию

среда, 19 июня 2019, 11:50
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В Министерстве обороны не подтвердили информацию о призыве президента Владимира Зеленского в 2014-2015 годах.

Как говорится в ответе оборонного ведомства на запрос "Українських Новин", Зеленский состоит на учете в военкомате Кривого Рога.

Ответ подписал начальник управления персонала, заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Геннадий Долгашов.

Ранее в Минобороны распространили информацию о том, что Зеленский не явился в военкомат по повесткам для призыва по мобилизации 15 апреля 2014 года, 23 июня 2014 года, 15 августа 2014 года, 10 мая 2015 года.

"Военную службу в Вооруженных Силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014-2015 годов не призывался", - сказано в ответе министерства.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Генштабе посчитали российские войска, которые угрожают Украине.

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