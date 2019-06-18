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В Генштабе посчитали российские войска, которые угрожают Украине

вторник, 18 июня 2019, 20:57
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Вдоль границы Украины в Донецкой и Луганской областях, а также в оккупированном Крыму, Россия держит более 80 тысяч военнослужащих личного состава.

Об этом сообщил на брифинге начальник управления верификации Генштаба ВСУ Андрей Гудзь.

По его словам, это активные войска.

"Россия держит вдоль государственной границы Украины в Донецкой и Луганской областях, а также в Автономной республике Крым около 82 тысяч военнослужащих", - сказал Гудзь.

Он также отметил, что в Ростовской области находится более 25 батальонных тактических групп, а также продолжается формирование мотострелковой дивизии.

Кроме того, по данным ВСУ, РФ скрывает наличие в Крыму более современных самолетов, в частности, Як-130, Миг-29, Су-30М, а также вертолетов Ми-35М и Ми-24.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Смоленской области, недалеко от украинской границы, российское Минобороны сформирует танковый батальон.

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