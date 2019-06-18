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Кто виновен в крушении Boeing на Донбассе: голландцы назвали новые фамилии

вторник, 18 июня 2019, 15:41
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Голландское телевидение Nieuwsuur назвало фамилии новых подозреваемых в деле катастрофы Boeing рейса MH17 на Донбассе.

Соответствующий перевод статьи опубликовала Светлана Самборска в Facebook.

"Первое имя – Сергей Мецкаев. Он является командиром 53-й зенитно-ракетной бригады, базирующейся в Курске, Россия. В 2014 году он отправился с конвоем, перевозившим Бук, который сбил MH17, с базы в Курсе в район Миллерово, что недалеко от украинско-российской границы", - рассказала она.

Кроме того, известно о неком Иване Безъязыкове, гражданине Украины.

"Он работал на вооруженные силы Украины в 2014 году, но сотрудничал с сепаратистами. Был допрошен украинской полицией в конце 2016 года, а затем арестован. Сейчас под судом в Украине. Летом 2014 года Безязиков встретил двух россиян, которые связаны с перевозкой Бука из России в направлении места старта", - добавила она.

Кроме того, еще один подозреваемый – Сергей Дубинский (позывной Хмурый).

"Был руководителем специальной российской разведывательной службы, которая была сформирована в начале июля 2014 года и активно участвовала в гибридной войне в Восточной Украине. В его подразделении было около 300 человек. В прошлом Дубинский служил российской армии в различных конфликтах, в частности, в Афганистане", - приводит выдержки из его биографии Самборска.

Помимо этого, также есть информация и о неком Олеге Поелатове.

"Он был начальником разведывательно-диверсионного подразделения специальной российской разведывательной службы. Это тоже офицер ВС РФ, позывной Гюрза. Поелатов, в соответствии с перехваченным телефонным разговором, утром 17 июля 2014 года был отправлен на место старта", - написала она.

Известно также, что в логистике было задействовано пятое подразделение спецслужбы российской разведки.

"Подразделение возглавлял гражданин Украины по имени Дмитрий Куприян по прозвищу Батя. Он был признан виновным и признался, что был руководителем подразделения сепаратистов, ответственного за транспорт. Роль Куприяна, связанная с MH17, не ясна, но, поскольку штаб-квартирой этого подразделения был офис транспортной компании, которой принадлежала платформа, перевозившая Бук, Куприян мог быть вовлечен в перевозку, - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", Европейский проект по борьбе с кремлевской дезинформацией EUvsDisinfo зафиксировал 89 российских фейков в СМИ относительно катастрофы Boeing рейса MH17 на Донбассе, сбитого российским "Буком".

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