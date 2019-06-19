Соцсети обсуждают новый поворот церковного скандала в Украине

Архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря сообщил о новом витке церковного скандала в Украине.

О нем в подробностях он написал на своей странице в Facebook.

"Случайное совпадение? Одновременно с Почетным Патриархом, который на завтра созывает собрание во Владимирском соборе, которые хотят объявить себя "Поместным Собором", а затем заявить, что Православная Церковь Украины "неправильная", - Московский Патриархат в Украине подает иск в суд с требованием отменить регистрацию Киевской Митрополии УПЦ (ПЦУ). Но ни суды, ни сборы не могут повернуть историю вспять!" - рассказал он.

В сети стали комментировать новость.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ПЦУ пояснили главные причины протестов Филарета.