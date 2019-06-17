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​Думает, что спасает: в ПЦУ пояснили истинные причины "протестов" Филарета

понедельник, 17 июня 2019, 08:24
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Своими заявлениями о созыве собора Киевского Патриархата почетный патриарх Филарет не действует в интересах России, а убежден, что спасает единство и идентичность Украинской Церкви.

Такое мнение выразил архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря в интервью "5 каналу".

По словам архиепископа, разговоры о якобы расколе в ПЦУ возникли под влиянием российской пропаганды, но это не означает, что патриарх Филарет действует в интересах Москвы.

"Во-первых, усилились влияния в этой ситуации со стороны России. Начали действовать изнутри и, зная болевые точки для Патриарха, через некоторых людей начали просто ему подавать мысли, потому что я абсолютно убежден, здесь надо четко понимать: Патриарх не работает в интересах Москвы и то, что он делает, он думает, что он таким образом спасает единство и идентичность Украинской Церкви, но, к сожалению, то его видение, которое он озвучил, оно очень далеко от реальности. И очень обидно об этом говорить, но от многих людей, это не мое личное впечатление, а от многих специалистов пришлось услышать, что их впечатление, что то, что происходит, в значительной мере связано с возрастными изменениями, которые характерны для преклонного возраста людей", - убежден Зоря.

Он также прокомментировал информацию в СМИ о том, что Константинополь якобы может применить санкции против Патриарха Филарета.

"Я думаю, что это просто спекуляции. Патриарх Филарет является иерархом Украинской Православной Церкви Константинопольского Патриархата. И поэтому все решения, которые касаются ПЦУ, они принимаются Украинской Церковью", - подытожил архиепископ.

Как сообщал "Апостроф", почетный патриарх Филарет рассылает епископам ПЦУ приглашения на свой Собор.

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