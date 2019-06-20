На украинском курорте произошел дикий скандал с дракой и ДТП: фото и видео

В Бердянске Запорожской области произошел скандал между местными жителями и отдыхающими из Полтавской области из-за мусора, который перерос в драку и ДТП.

Об этом сообщает местное издание gazeta.zp.ua, публикуя фото и видео.

Так, в Бердянске отдыхающие выбросили мусор в бак, который находится на территории гостиницы.

Сотруднику отеля это не понравилось, в ходе конфликта отдыхающим сказали, чтобы те выбрасывали мусор в море, а не в их бак.

В результате конфликта мусор бросили в уезжающую машину курортников. Водитель автомобиля Chevrolet предпринял попытку избежать аварийной ситуации, однако, врезался в столб.

Потом произошла драка между участниками конфликта.

Жители Полтавской области будут обращаться в суд для возмещения ущерба.

Как сообщал "Апостроф", в Лазурном (Херсонская область) во время установки аттракциона погиб 26-летний мужчина.