На популярном курорте под Херсоном произошел смертельный инцидент: что известно

В Лазурном (Херсонская область) во время установки аттракциона погиб 26-летний мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Как уточнили полицейские, инцидент произошел во время установки развлекательного аттракциона. В какой-то момент металлическая конструкция упала на монтажника.

Мужчину в срочном порядке доставили в районную больницу, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Он умер во время оказания медицинской помощи.

На данный момент полиция открыла уголовное производство по статье нарушение требований законодательства об охране труда. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Драгобрате туристы сорвались с подъемника. При этом, администрация курорта так и не дала гарантий, что в следующий раз люди снова не упадут с горе-подъемника.