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Потерял две ноги: в сети рассказали о героизме бойца, воевавшего на Донбассе

четверг, 20 июня 2019, 01:31
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В сети рассказали историю ветерана украинской армии, который несмотря на потерю обеих ног успешно представляет Украину на спортивных соревнованиях и ведет бизнес.

Об этом сообщили волонтеры на странице паблика "Повернись живим".

"В прошлом году Чалапчий впервые представлял Украину на Играх Непокоренных в велоспорте сидя на колясках. Дома в Кировоградской области он построил собственный бизнес по изготовлению экологического вида топлива, а еще Саша вместе с женой воспитывает двух дочерей", - рассказали в паблике.

Отдельно волонтеры сделали акцент на спортивных заслугах ветерана, который вместе с командой принес Украине 20 медалей на предыдущих Играх Непокоренных.

"Чалапчий и еще 14 ветеранов достойно представили Украину на Играх Непокоренных в 2018 году, когда наша сборная завоевала 20 (!) медалей: семь золотых, 10 серебряных и три бронзовые", - говорится в сообщении.

Подробнее о результатах украинцев и героях Игр Непокоренных читайте в материале "Апострофа".

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