​Профессор-антимайдановец: разгорелся скандал вокруг одиозного экс-соратника Януковича

В сети поднялась волна возмущения и протестов из-за восстановления экс-заместителя главы АП Виктора Януковича Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета КНУ.

Сам Портнов уточнил в своем Telegram-канале, что его снова приняли на кафедру конституционного права Национального университета имени Шевченко.

"СМИ пишут, что Портнов восстановился профессором юридического факультета Национального университета им. Шевченко и студенты предлагают протестовать", – отметил он.

"Информирую, меня не восстанавливали, а заново приняли на кафедру конституционного права", – заявил Портнов.

"И я поддерживаю любой протест, кроме голодовки. Граждане должны свободно выражать свои мысли и проводить досуг в любом удобном для них формате", – добавил он.

Пользователи сети отметили, что одиозного "профессора" не смущают сообщения о протестах.

"А сам Портнов плевать хотел на любые протесты. Его подобное не волнует", - написал в Facebook политолог и блогер Алексей Голобуцкий.

Как сообщал "Апостроф", 19 мая после пятилетнего отсутствия вернулся в Украину юрист Андрей Портнов, который занимал должность советника экс-президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах.