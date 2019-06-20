В Украине приняли важное решение, которое порадует школьников

Президент Владимир Зеленский отменил президентский указ о школьной форме от 12 июня 1996 года.

Об этом говорится на сайте Администрации президента.

Согласно информации сайта АПУ этот, и еще 60 указов президента Украины разных лет, были признаны утратившими силу.

Стоит отметить, что 15 июня на сайте администрации главы государства была зарегистрирована петиция, в которой граждане требовали отменить обязанность для детей носить в школе форму. Она набрала необходимое количество голосов.

Петиция была создана, потому что действующий указ президента определял руководство школы ответственным за решение, носить ли форму детям именно в этом учебном заведении. Авторы документа указывали, что такая трактовка создает дополнительные риски для коррупции в сфере образования.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что обязательные тесты по украинскому языку провалила примерно шестая часть (15,8%) всех абитуриентов, которые проходили внешнее независимое оценивание (ВНО) в текущем году.