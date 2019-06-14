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​Результаты ВНО 2019: названо количество выпускников, проваливших тесты

пятница, 14 июня 2019, 10:12
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Обязательные тесты по украинскому языку провалила примерно шестая часть (15,8%) всех абитуриентов, которые проходили внешнее независимое оценивание (ВНО) в текущем году.

Об этом сообщает ТСН.

Ранее экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила пороговые баллы ВНО в 2019 году.

Комиссия определила следующие пороговые баллы: математика - 11; украинский язык и литература - 23; физика - 13.

Провал теста по украинскому языку завершил вступительную кампанию для 53 613 выпускников из почти 340 тыс., которые проходили оценивание.

Максимальное количество баллов за данный предмет получили 17 абитуриентов.

Тесты по математике провалила примерно пятая часть абитуриентов (18,17%). Это 28 215 выпускников. Максимальный балл набрали 98 человек.

Тест по физике не сдали 14,97% абитуриентов, это 3204 человек из 21407 участников тестирования.

Максимальный балл по физике - 200 баллов - в этом году не получил никто.

Как сообщал "Апостроф", ранее были названы нововведения в украинских школах в 2019 году.

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