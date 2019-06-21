​На Прикарпатье молния ударила в остановку с людьми: много погибших, фото

21 июня в с. Беньковцы Ивано-Франковской области вследствие попадания молнии в остановку общественного транспорта погибли три человека, еще двое госпитализированы.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

"В 19:10 в рогатинской полиции поступило сообщение о несчастном случае в с. Беньковцы. Полицейскими установлено, что молния попала в остановку, которая состоит из металлических конструкций. На месте происшествия погибли трое мужчин (1954, 1963 и 1985 года рождения), которые из Львовской области приехали к родственникам. Кроме того, травмировались две женщины, местные жительницы. Их в сознании госпитализировали. Одна из пострадавших стояла чуть дальше от других лиц и объяснила, что от мгновенного удара ее отбросило на землю, а когда поднялась, то мужчины признаков жизнь не подавали", - говорится в сообщении.

По факту смерти открыто уголовное производство по предварительной квалификацией по ст. 115 УК.

Полиция просит жителей области воздержаться от поездок, а также быть осторожными со средствами связи.

Как сообщал "Апостроф", в Ровенской области в результате удара молнии погиб человек, а также его конь, на котором он ехал домой.