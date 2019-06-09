Под Ровно мужчина стал жертвой непогоды: опубликовано видео

В Ровенской области в результате удара молнии погиб мужчина, а также его лошадь, на которой он ехал домой.

Как говорится в сюжете ТСН, мужчина работал в поле, когда началась гроза.

"Он сразу же сел на повозку и отправился домой в село. Впереди на машине ехал его зять, именно он заметил яркую вспышку позади. Когда свидетель остановился и посмотрел назад, то понял, что это молния попала в телегу – погонщик и конь лежали без признаков жизни", – говорится в сюжете телеканала.

На место трагедии прибыли сотрудники "скорой", которые констатировали смерть мужчины.

В Коростышеве (Житомирская область) ветром сдуло крышу, в результате чего одна женщина погибла, ее дочь госпитализировали.

Ранее "Апостроф" сообщал, что В Моршине (Львовская область) женщину убила молния.