RU  UA  EN

воскресенье, 9 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

9 июня

11:22
Один из лучших футболистов мира совершил трогательный поступок: опубликовано видео
11:13
​Скорая влетела в отбойник потом в бус: появилось видео тройного ДТП под Киевом
11:05
Грозы, град и шквальный ветер: украинцев предупредили о непогоде
10:36
​Рыба на грядках и водопады: появились жуткие фото и видео наводнения под Одессой
10:31
В Facebook назревают серьезные перемены: подробности скандала
10:24
Западноукраинское дерби завершилось диким скандалом: опубликовано видео
10:04
Протесты в Молдове: активисты блокируют госучреждения, фото и видео
09:58
Под Ровно мужчина стал жертвой непогоды: опубликовано видео
09:34
ДТП с авто начальника полиции и ребенком в Конотопе: опубликовано первое видео
09:31
​Боевики более 20 раз открывали огонь на Донбассе: один боец ВСУ ранен
08:58
Где смотреть онлайн Португалия - Нидерланды: расписание трансляций
08:55
Под Киевом произошла страшная трагедия с ребенком
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Ровно мужчина стал жертвой непогоды: опубликовано видео

воскресенье, 09 июня 2019, 09:58
переглянути новину українською

В Ровенской области в результате удара молнии погиб мужчина, а также его лошадь, на которой он ехал домой.

Как говорится в сюжете ТСН, мужчина работал в поле, когда началась гроза.

"Он сразу же сел на повозку и отправился домой в село. Впереди на машине ехал его зять, именно он заметил яркую вспышку позади. Когда свидетель остановился и посмотрел назад, то понял, что это молния попала в телегу – погонщик и конь лежали без признаков жизни", – говорится в сюжете телеканала.

На место трагедии прибыли сотрудники "скорой", которые констатировали смерть мужчины.

В Коростышеве (Житомирская область) ветром сдуло крышу, в результате чего одна женщина погибла, ее дочь госпитализировали.

Ранее "Апостроф" сообщал, что В Моршине (Львовская область) женщину убила молния.

Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал

Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

Референдум о мире с Россией: в чем опасность инициативы Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
Валютный рынок
Налоги
Регуляторная политика
Бюджет
Внешняя торговля
Макроэкономика
Энергетика
Транспорт и связь
Промышленность
Финансы

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: