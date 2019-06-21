Под песни Повалий: журналисты показали фото гостей на дне рождения Фирташа

2 мая в Вене состоялось празднование 54-го дня рождения украинского олигарха и одного из основных финансовых столпов режима президента беглого Виктора Януковича Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, журналисты показали фото знаменитых гостей, которые посетили мероприятие в честь Фирташа. Среди них были бизнесмены и политики: Сергей Левочкин, Юрий Бойко, Иван Мирный, Михаил Папиев, Иван Фурсин, Игорь и Григорий Суркисы.

Все они по приглашению олигарха прибыли в ресторан Il Melograno в центре австрийской столицы. Это заведение находится в 20 минутах езды от венского дома, в котором живет сам Дмитрий Фирташ.

Для гостей пела народная артистка Таисия Повалий, которая также является экс-депутаткой от "Партии регионов". В тоже время мероприятие охраняли многочисленные работники фирмы безопасности. Они дежурили не только у ресторана, а и на улице. Охранники пытались помешать съемке журналистов, чтобы скрыть гостей от камер.

Среди тех, кто прилетел в Вену поздравить Фирташа лично, был, в частности, Юрий Бойко - народный депутат, сопредседатель пророссийской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь".

Также на празднике присутствовал бывший руководитель охраны Фирташа и один из парламентариев, голосовавших за так называемые "законы 16 января", Иван Мирный. Сейчас он депутат от "Оппозиционного блока".

Среди гостей журналисты также заметили еще одного депутата от "Оппозиционного блока", который во времена Януковича возглавлял Черновицкую ОГА, Михаила Папиева.

Приветствовать Фирташа приезжал и парламентарий от группы "Воля Народа" Иван Фурсин, который имел с олигархом давние бизнес-отношения.

Среди собравшихся журналисты также заметили влиятельного визитера - экс-главу администрации президента Януковича, бывшего депутата от "Оппозиционного блока", а ныне члена партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - Сергея Левочкина.

Позже среди гостей журналисты заметили и братьев-бизнесменов Григория и Игоря Суркисов.

"Мы гордимся нашей дружбой, мы гордимся дружбой наших детей. И я вам скажу с большим уважением к той ситуации, в которой сейчас оказался Дмитрий Фирташ", - заявил Григорий на мероприятии.

Бизнесмен также выразил надежду на то, что при президенте Владимира Зеленского Фирташ сможет вернуться на родину: "Я считаю, что это большой шанс для Украины - потому что господин Зеленский, который избран президентом Украины, получив 73% голосов, возможно, сделает все для того, чтобы такие люди, как Дмитрий Фирташ, служили Украине и имели возможность в своей семье, вернуться в Украину и вместе со всеми сделать так, чтобы страна была единственная".

После завершения праздника, оставляя венский ресторан, гости образовали затор из автомобилей премиум-класса. Уже на выходе из ресторана журналистам удалось зафиксировать и самого именинника.

Позже журналисты обратились за комментариями и к другим визитеров олигарха.

Юрий Бойко заверил, что "у них ничего нет, кроме дружеских отношений", а на вопрос о финансировании их политсилы "За жизнь" отметил: "Все, кто финансировал нашу кампанию на выборах президента Украины - они отражены в декларациях, их проверил НАЗК, и, насколько я знаю, вопросов особых там не было".

Михаил Папиев тоже объяснил свой приезд в столицу Австрии дружескими отношениями с Фирташем: "У меня дружеские отношения с Дмитрием Васильевичем Фирташем, вы это знаете. И они еще с прошлого века, с 80-х годов. Мы в Черновцах познакомились. В политике как товарищ он дает мне советы, и те советы, в абсолютном большинстве своем, являются подходящими. Я их учитываю".

Как сообщал "Апостроф", суд в Лондоне принял решение об аресте двух особняков, которые принадлежат скандальному украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.