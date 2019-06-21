Проект Хокинга: появились первые результаты масштабных поисков инопланетян

Ученые проекта Breakthrough Listen показали результаты первых трех лет своих наблюдений за возможными формами внеземной жизни.

Проект имеет бюджет 100 миллионов долларов и был запущен в 2015 году инвестором Юрием Мильнером и ныне покойным физиком-теоретиком Стивеном Хокингом.

В планах специалистов отсканировать более миллиона ближайших к нам звезд, а также 100 соседних галактик.

На данный момент просканировано 1327 близлежащих звезд. Информация об исследованиях была предоставлена в открытом доступе.

"Публикация этого массива данных – огромная веха для команды Breakthrough Listen. Мы очистили тысячи часов наблюдений близлежащих звезд на миллиардах различных частот. Мы не нашли следов искусственных сигналов, но это не значит, что там нет разумной жизни: мы могли смотреть не в нужном месте или вглядываться недостаточно глубоко для того, чтобы уловить нужный сигнал", - рассказали участники проекта.

Ранее "Апостроф" сообщил, что ученые поставили под сомнение теорию Стивена Хокинга о черных дырах.