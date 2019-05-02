RU   UA   EN  

четверг, 2 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

2 мая

04:41
В России спустили на воду самую большую в мире подлодку: фото, видео и реакция Запада
03:29
Ученые поставили под сомнению теорию Стивена Хокинга о черных дырах: в чем суть
02:27
Ни людей, ни нормальной жизни: появились свежие фото оккупированного Донбасса
01:32
В США создают надувного робота для отправки в космос: фото и видео
00:17
Умер известный архитектор, создавший герб Киева

1 мая

23:55
Барселона - Ливерпуль: видео голов
23:55
В Украине существенно подорожал борщевой набор: как изменились цены
23:48
"Барселона" уничтожила "Ливерпуль" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов
23:42
7 ударов в живот: стало известно о вопиющем ЧП в деле известного активиста
23:26
В Киеве пьяный водитель напал с ножом на полицейского: фото
22:53
Пользователи Instagram в Украине и мире сообщают о проблемах: что известно
22:37
В Украине на первое мая выпал снег: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ученые поставили под сомнению теорию Стивена Хокинга о черных дырах: в чем суть

четверг, 02 мая 2019, 03:29
переглянути новину українською

Теория Стивена Хокинга о том, что Большой взрыв создал огромное количество маленьких черных дыр, размером с протон, — может быть неверной.

К такому выводу пришли Масахиро Такада и его команда из японского Физико-математического института в Кавли, которые занимались поиском первичных черных дыр.

Они считают, что если бы теория Хокинга была правильной, во время недавних поисков черных дыр, которые проводились, в частности, с помощью телескопа, оснащенного цифровой камерой Hyper Suprime-Cam (HSC), они бы обнаружили огромное множество черных дыр.

Речь идет о камере, которая позволила ученым сделать первое в истории изображение черной дыры.

Отмечается, что первичные черные дыры в миллиарды раз меньше, чем сверхмассивные и имеют массу, сопоставимую с массой Луны. Помимо этого, первичные черные дыры не имеют видимой светящейся материи. Таким образом ученые ищут их по действию мощного гравитационного поля, которое искажает свет от других звезд и галактик. Такой эффект назвается микролинзированием.

Такада, говоря о теории Хокинга, объясняет, что если бы первичные черные дыры составляли значительную долю темной материи, то ученые смогли бы увидеть на снимках около 1000 сигналов микролинзирования. Однако, более 7 часов наблюдения с помощью камеры HSC за звездами в галактике Андромеды, позволили ученым зафиксировать только один случай микролинзирования.

"Микролинзирование является золотым стандартом для обнаружения черных дыр или доказательств их отсутствия в определенной точке пространства. Эта работа исключает первичные черные дыры как родоначальников темной материи в диапазоне масс, где предыдущие измерения не были столь точными и всеобъемлющими. Это очень хороший результат", — заявил физик Симеон Берд, изучающий черные дыры в Университете Калифорнии.

В то же время Такада отмечает, что для окончательного вывода необходимо продолжать аналогичные исследования.

Посмотрите также интересное видео о том, что Хокинг рассказывал о черных дырах

По материалам издания "Код Дурова"

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, какое имя дали сфотографированной черной дыре.

Новости

2 мая

04:41
В России спустили на воду самую большую в мире подлодку: фото, видео и реакция Запада
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Поколение Z: как найти подход к современным детям

Травля в школах: как не стать жертвой и что делать родителям

Выпускники вузов в Украине оказываются в минусе, но есть другой вариант – эксперт по образованию

Harm reduction: быть здоровым, не изменяя себе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: