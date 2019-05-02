Ученые поставили под сомнению теорию Стивена Хокинга о черных дырах: в чем суть

Теория Стивена Хокинга о том, что Большой взрыв создал огромное количество маленьких черных дыр, размером с протон, — может быть неверной.

К такому выводу пришли Масахиро Такада и его команда из японского Физико-математического института в Кавли, которые занимались поиском первичных черных дыр.

Они считают, что если бы теория Хокинга была правильной, во время недавних поисков черных дыр, которые проводились, в частности, с помощью телескопа, оснащенного цифровой камерой Hyper Suprime-Cam (HSC), они бы обнаружили огромное множество черных дыр.

Речь идет о камере, которая позволила ученым сделать первое в истории изображение черной дыры.

Отмечается, что первичные черные дыры в миллиарды раз меньше, чем сверхмассивные и имеют массу, сопоставимую с массой Луны. Помимо этого, первичные черные дыры не имеют видимой светящейся материи. Таким образом ученые ищут их по действию мощного гравитационного поля, которое искажает свет от других звезд и галактик. Такой эффект назвается микролинзированием.

Такада, говоря о теории Хокинга, объясняет, что если бы первичные черные дыры составляли значительную долю темной материи, то ученые смогли бы увидеть на снимках около 1000 сигналов микролинзирования. Однако, более 7 часов наблюдения с помощью камеры HSC за звездами в галактике Андромеды, позволили ученым зафиксировать только один случай микролинзирования.

"Микролинзирование является золотым стандартом для обнаружения черных дыр или доказательств их отсутствия в определенной точке пространства. Эта работа исключает первичные черные дыры как родоначальников темной материи в диапазоне масс, где предыдущие измерения не были столь точными и всеобъемлющими. Это очень хороший результат", — заявил физик Симеон Берд, изучающий черные дыры в Университете Калифорнии.

В то же время Такада отмечает, что для окончательного вывода необходимо продолжать аналогичные исследования.

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По материалам издания "Код Дурова"



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