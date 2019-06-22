Дикий беспредел: полиция попала в скандал из-за абсурдного дела против волонтера

В пятницу, 21 июня, к волонтеру Александру Галущенко, который занимался разработкой системы информационной защиты украинских провайдеров, пришли с обыском из экономической полиции.

Об этом сообщают в Facebook коллеги волонтера.

Как подозревают активисты, преследование волонтера началось из-за того, что Галущенко активно участвовал в освещении провалов комплексной системы защиты операторов и провайдеров, на которой зарабатывали большие деньги.

"Это такая штука, которую обязан установить каждый провайдер, работающий с госорганами (по требованию Государственной службы специальной связи и защиты информации). Такая штуковина стоит недёшево - от 300 тысяч гривен. Но хочешь работать с серьёзными дядями - плати кругленькую сумму и делай серьёзные щи. Систему то поставили, деньги госорганам заплатили, аттестаты получили, клиентам защиту пообещали - все счастливы. Но тут оказалось, что король то - голый. При проверке (а что, могли проверить?), вся эта система почему-то не заработала. Устройства клиентов - в открытом доступе", – отмечает журналист Анастасия Пашинская.

27 июня волонтеры собирались опубликовать наиболее вопиющие ошибки системы.

"А 21 июня рано утром, внезапно, к инициатору флешмоба Александру Галущенко пришли с обыском из экономической полиции. Конфисковали все компы, телефоны, ключи, винчестеры, прочие гаджеты и носители информации на которых была не только личная информация, но и коммерческий продукт - программное обеспечение, которое Александр писал с 2011 года. Ну, этим и зарабатывал себе на жизнь и на лечение своему сыну. Также волонтёра обвинили во взломах, шантажах, угрозах убийством, создании группировок и в прочей люти (чего сразу не в терроризме, интересно)", – пишет Пашинская.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в феврале против украинского волонтера Романа Синицына открыли уголовное производство по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".