Какая погода ждет украинцев в июле и августе: прогноз от народного синоптика

Украинцам не следует ожидать кардинального изменения погоды в последнюю неделю июня.

В Гидрометцентре отмечают, что практически на всей территории Украины температура сохранится на уровне +30 градусов.

При этом прохладнее будет в западных регионах страны. Здесь ожидается от 25 до 28 градусов с отметкой плюс.

В свою очередь народный синоптик Леонид Горбань в комментарии "Апострофу" заявил, что такие температуры, с разницей в пару градусов, будут наблюдаться не только в этом месяце. По его словам, жару следует ожидать весь июль и часть августа.

"Эта жара, которую мы ощущаем сейчас, закончится только 15 августа", - отметил Горбань.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Солнце поджарит небеса: синоптики рассказали о погоде на выходные