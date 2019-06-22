Патрульная полиция повторила перл Царева про Вторую мировую войну

На странице "Академии патрульной полиции" в Facebook появилось сообщение, посвященное началу Второй мировой войны, хотя 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.

Ошибку в сообщении полицейских заметили пользователи социальных сетей.

Интересно, что спустя несколько минут со страницы патрульной полиции сообщение было удалено.

Стоит напомнить, что первым таким перлом прославился скандальный политик Олег Царев, который считает, что Вторая мировая война началась 22 июня 1941 года.

Следом за ним свои "знания" истории показал бывший глава ГФС Роман Насиров. Он также последовал примеру Царева, перепутав даты.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский выдал перл о встрече Меркель с Порошенко.