Зеленский выдал перл о встрече Меркель с Порошенко: опубликовано видео

Президент Украины Владимир Зеленский оконфузился во время встречи с канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции пресс-брифинга лидеров стран.

Так, во время вопросов от журналистов у Зеленского спросили, что он думает о доказательствах присутствия российских танков, которые представили США на встрече с Порошенко.

"Я не знал, что госпожа канцлер встречалась с господином Порошенко, но это дело госпожи канцлера, это нормально, но на высшем уровне госпожа канцлер встречается сейчас с Президентом Украины", - сказал Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", во время официальной части визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию, канцлеру страны, Ангеле Меркель, внезапно стало плохо.