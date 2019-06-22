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Украинская журналистка в образе казака ярко потроллила боевиков ЛНР: видео

суббота, 22 июня 2019, 14:40
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На оккупированной территории Донбасса, в городе Кадиевка (Стаханове) прошел "Фестиваль-конкурс казачьей культуры", в рамках этого мероприятия была проведена также "казачья научно-практическая конференция".

Украинская журналистка Янина Соколова в своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" ярко высмеяла "конференцию" боевиков.

На записи она предстает в костюме казака (образца так называемой ЛНР), с деревянным кинжалом и бутылкой водки, в роли ведущего "казачьей конференции"

"Санька Уздечкин разработал методику, как за одну всенощную поцеловать икону Николая 2 на 24 раза больше", – шутит Соколова.

Смотреть с 03:47. На видео присутствует нецензурная лексика.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Янина Соколова ярко высмеяла фейк российской пропаганды о якобы доносительстве украинцев друг на друга из-за языкового закона.

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