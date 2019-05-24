Камни с неба: на Донбассе ликвидирована крупная банда боевиков ЛНР

В Луганской области украинские воины-защитники ликвидировали 12 боевиков так называемой ЛНР.

Об этом сообщает волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

"Несколько дней назад в городе Стаханов Луганской области произошел камнепад с неба. Причем так получилось, что все камни падали исключительно по военной казарме. Сразу после того как камни достигли цели, произошел сильный пожар. Сгорело 12 человек", - написал он.

Однако волонтер отметил, что пока нет информации о раненых боевиках, но их много. А восьмерых ликвидированных оккупантов 23 мая уже похоронили на Максимовском городском кладбище. Им лично выделил место "мэр" Стаханова.

"Все погорельцы 1-го батальона 6 полка. Того самого 6-го полка, который на той недели, во время своей ротации так хорошо отгреб от неизвестной "Третьей силы", что потерял 21 единицу своей гусеничной и колесной техники", - уточнил Мысягин.

По его словам, также пока неизвестно кто именно провел операцию по ликвидации боевиков - "Третья Сила", или 54-я бригада - это их зона ответственности.

Как сообщал "Апостроф", украинские военнослужащие уничтожили очередную единицу техники боевиков на Донбассе.