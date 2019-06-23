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Дышать будет тяжело: синоптик предупредила о погоде в Киеве

воскресенье, 23 июня 2019, 06:32
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22, 23 и 24 июня в Киеве не будет наблюдаться снижения температуры, здесь сохранится жаркая погода. При этом не исключено, что на выходных и в понедельник столицу Украины накроют дожди.

Об этом 22 июня на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Также она опубликовала диаграмму для украинской столицы от прогностического портала wetterzentrale.

"Киев на выходных и в понедельник тяжело дышит, высунув язык. За +30 градусов. Во вторник намек на ослабление жары, в среду - ослабление жары. Дождь с грозой в Киеве возможен в воскресенье поздно вечером и в понедельник", - добавила она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что народный синоптик прогнозирует, что ослабления жары стоит ожидать только к середине августа.

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