Дышать будет тяжело: синоптик предупредила о погоде в Киеве

22, 23 и 24 июня в Киеве не будет наблюдаться снижения температуры, здесь сохранится жаркая погода. При этом не исключено, что на выходных и в понедельник столицу Украины накроют дожди.

Об этом 22 июня на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Также она опубликовала диаграмму для украинской столицы от прогностического портала wetterzentrale.

"Киев на выходных и в понедельник тяжело дышит, высунув язык. За +30 градусов. Во вторник намек на ослабление жары, в среду - ослабление жары. Дождь с грозой в Киеве возможен в воскресенье поздно вечером и в понедельник", - добавила она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что народный синоптик прогнозирует, что ослабления жары стоит ожидать только к середине августа.