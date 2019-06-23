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​Догнал и перерезал горло: появились фото кровавой расправы над мужчиной под Киевом

воскресенье, 23 июня 2019, 23:04
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23 июня в г. Обухов Киевской области произошло ужасное убийство прямо посреди улицы: мужчина во время ссоры перерезал своему оппоненту горло.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующие фото.

"Обухов. Двое мужчин что-то не поделили между собой - началась драка. В драке один нанес другому ножевое ранение в шею, тот начал убегать, но мужчина с ножом догнал его и перерезал горло", - говорится в сообщении.

После совершенного убийца сразу же убежал.

На фото видно, что погибший мужчина буквально истек кровью.

Как сообщал ранее "Апостроф", 22 марта в Киеве пьяный иностранец смертельно ранил ножом своего друга и бежал из города.

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