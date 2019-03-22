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В Киеве иностранец зарезал товарища и уехал из города: фото с места ЧП

пятница, 22 марта 2019, 06:59

В Киеве пьяный иностранец смертельно ранил ножом своего друга и сбежал из города.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в Днепровском районе столицы на Гидропарке. На линию правоохранителей поступило сообщение, что неизвестный доставил в больницу 53-летнего мужчину с колото-резаным ранением живота.

Как позже установила полиция, двое друзей в кафе на Гидропарке распивали алкогольные напитки. Во время застолья между ними возник конфликт. Мужчины вышли на улицу и начали выяснять отношения. В результате потасовки один из друзей достал нож и ударил им в живот товарища. После этого злоумышленник отвез раненного друга в больницу, а сам скрылся. Пациента срочно доставили в реанимационное отделение, где он впоследствии скончался.

"Товарищ привез раненого в больницу, а сам убежал. Мы опросили работников кафе и установили всех посетителей заведения, это помогло нам выйти на подозреваемого. Уже через несколько часов мы установили, что к гибели мужчины причастен 40-летний безработный уроженец другого государства. Выяснилось, что он скрывался в Киевской области у своего товарища, чтобы избежать задержания", - рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

Полицейским удалось задержать иностранца. Правоохранители начали уголовное производство по части 2 статьи 121 "Умышленные тяжкие телесные повреждение" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", в Днепровском районе Киева мужчина после застолья ударил несколько раз ножом своего товарища.

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