Киев прайд 2019: онлайн трансляция и все подробности

В воскресенье, 23 июня, в Киеве проходит Марш равенства "Киев прайд 2019".

Старт Киев прайда запланирован на 9 утра.

Тем временем уже с вечера, 22 июня, по маршруту проведения марша разместились его противники, которые намерены помешать участникам пройти по запланированному маршруту.

Отметим, что 23 июня в Марше равенства впервые примут участие украинские военные, которые принимали участие в войне на Донбассе.

Смотрите онлайн трансляцию на "Апострофе".

09:32 Участники и противники марша продолжают собираться в центре Киева. Марш пока не стартовал.

9:04 В Администрации президента призвали правоохранителей не допустить провокаций и столкновений во время Марша равенства. Заявление опубликовано на странице АП в Facebook.

08:52 Стоит отметить, что в центр Киева стянуто большое число правоохранителей, которые живой стеной станут между участника Киев прайда и его противниками.

Также правоохранители перекрыли часть дороги на бульваре Тараса Шевченка, чтобы участники марша не столкнулись с националистами, заблокировавшими Владимирскую улицу.

07:45 Праворадикалы, которые выступают против марша, перекрыли часть улицы Владимирской. В частности, они сидят посреди дороги на пластиковых стульях.

Смотрите в фоторепортаже "Апострофа", как проходил Киев прайд в 2018 году.