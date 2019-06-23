Киев прайд 2019: полиция поймала банду провокаторов

В Киеве задержали бандитов, пытавшихся устроить провокации во время Марша равенства "Киев прайд 2019".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"В Киеве полицейские задержали группу лиц, которые готовили провокации на Марше равенства. Девять правонарушителей задержаны, начато уголовное производство. Правоохранители изъяли орудия для подготовки провокаций. Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Известно, что возраст злоумышленников - от 18 до 48 лет", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Киеве проходит Марш равенства "Киев прайд 2019". Отметим, что в нем впервые примут участие украинские военные, которые воевали на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как в Киеве прошло традиционное факельное шествие ко дню рождения Степана Бандеры.