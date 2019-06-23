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Оккупанты устроили в Армянске новую беду

воскресенье, 23 июня 2019, 13:40
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Российские оккупанты в аннексированном Армянске, где летом 2018 года произошла масштабная экологическая катастрофа, устроили новое ЧП с отсутствием воды.

Об этом сообщила блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"Армянск. Паблики города-катастрофы завалены воем - который уже день в жару воды практически нет. Ну, где израильская бабушка-спасительница? Будет-будет..." – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа 2018 года в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Тогда из-за выброса неизвестного химического вещества в городе и окрестностях был зафиксирован мор животных. А буквально недавно жители Армянска опять начали жаловаться на симптомы, похожие на те, которые были у жителей год назад.

Подробнее о прошлогоднем экологическом бедствии в Крыму читайте в материале "Апострофа": Операция Москвы или авария: что произошло в Армянске.

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