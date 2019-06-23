У боевиков на Донбассе заметили опаснейшее оружие

В четверг, 20 июня, ОБСЕ обнаружили 30 реактивных систем залпового огня "Град", которые боевики разместили в оккупированных районах Луганской области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ состоянию на 19:30 21 июня, опубликованном в субботу, 22 июня.

Уточняется, что 20 июня беспилотник наблюдателей обнаружил 8 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-12 "Град", 122 мм) на полигоне возле н. п. Миусинск и 22 РСЗО (БМ-21 "Град") возле н. п. Хрустальный.

Помимо этого, беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил 4 зенитные ракетные комплексы (9К35 "Стрела-10"), 6 танков (Т-64), 9 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 12 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка "122 мм) на полигоне возле Миусинска.

А также 29 буксируемых гаубиц (2А65 "Мста-Б", 152 мм - 5 ед., Д-30 - 6 ед. и 18 ед. неустановленного типа), 6 самоходных гаубиц (2С1) и 4 противотанковые пушки (МТ-12 "Рапира", 100 мм) возле Хрустального.

Помимо этого, БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 25 танков (Т-72 - 20 ед., Т-64 - 4 ед., Вероятно Т-72 - 1 ед., а также вероятно танки (неустановленного типа) - 8 ед.) на полигоне возле н. п. Терновое.

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