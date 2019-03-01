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На Донбассе нашли схрон боевиков с оружием из России: фото

пятница, 01 марта 2019, 00:22

СБУ обнаружила схрон с оружием и боеприпасами в районе проведения ООС на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Оперативники спецслужбы обнаружили схрон в гараже одного из кооперативов в Мариуполе. Правоохранители изъяли из тайника специзделие - пистолет-пулемет для бесшумного огня российского производства, автомат Калашникова, пистолет Марголина, пистолет Люгер П38, два ручных противотанковых гранатомета РПГ-26, три тысячи патронов калибра 5,45 мм, тысячу шестьсот патронов калибра 9 мм, десять гранат РГД-5 и Ф-1 с запалами к ним, мину ПОМ-2Р, четыре килограмма пластида и устройство дистанционного подрыва", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что гараж из схронов принадлежит жителю Херсонской области, который сейчас находится в России. По информации спецслужбы, средства поражения злоумышленник спрятал для совершения диверсий и террористических актов.

Изъятые оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 5 ст. 260 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Трухановом острове в Киеве обнаружили схрон с оружием и боеприпасами.

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