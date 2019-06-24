Боевикам на Донбассе устроили трепку: есть погибшие и раненые

За сутки воскресенья, 23 июня, боевики более 20 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих, в результате чего трое были ранены, но ВСУ не остались в долгу.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"За минувшие сутки три украинских военнослужащих получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ вооружением, не противоречащим Минским договоренностям. По данным разведки 23 июня двух оккупантов было уничтожено и еще двое ранены", - уточнили в штабе.

Военные добавили, что с начала суток понедельника, 24 июня, боевики уже дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих в районе Авдеевки и Водяного.

Как сообщал "Апостроф", ранее в больнице умер раненный на Донбассе украинский герой Алексей Карлаш (позывной "Карлсон").