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В больнице умер раненный на Донбассе украинский герой: названо имя

понедельник, 24 июня 2019, 07:12
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В воскресенье, 23 июня, после тяжелого ранения на Донбассе, не приходя в сознание, скончался украинский военнослужащий Алексей Карлаш (позывной "Карлсон").

Об этом сообщается на странице украинского бойца Позивний Колим в Twitter.

"В больнице, не приходя в сознание, скончался Алексей Карлаш (позывной "Карлсон"). Он получил осколочное ранение головы 19-го июня. Житель Богуслава Киевской области. На фронте с 2014 года. Вечная память воину Украины!!!" – написал он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 3 июня в бою на Донбассе трагически погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Вадим Забава.

А в понедельник, 17 июня, на Донбассе трагически погиб командир разведки батальона ВСУ Павел Тихонов.

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