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Изменения начались: синоптик порадовала Украину прогнозом погоды

понедельник, 24 июня 2019, 11:59
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С 28 июня в Украине "ворвется" комфортная прохлада, температура воздуха постепенно снизится до 27-23 градусов тепла.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Так, 25-го июня максимальная температура воздуха высокой еще оставаться на Юге и Востоке Украины, +30+34 градуса.

В большинстве областей ожидается +27+32 градуса, в Карпатах +20+25 градусов.

Ночью 16+20 градусов, в южной части, на Востоке и в большинстве центральных областей +19+24 градуса, на Западе +13+18 градусов.

В южной части Украины возможны дожди с грозами, которые могут локально мгновенно превращаться в сильный ливень с градом и шквалом. Большинство территории Украины завтра будет принадлежать зоне влияния антициклона - будет сухо и солнечно.

"Жара еще будет хвататься руками и ногами за такую лакомую территорию, как Украина, попытается в четверг, 27-го июня, снова выпереться на трон, снова кратковременно пожарит, но ничто уже ей не поможет глобально", - отметила синоптик.

Настоящая прохлада, по ее словам, "ворвется" в Украину в пятницу, субботу, воскресенье - 28, 29, 30 июня.

По предварительным прогнозам, температура воздуха упадет сначала до +20+27 градусов, а затем до +18+23 градусов.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 24 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха местами достигнет отметки +35 градусов тепла.

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