​Жара, дожди и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды на понедельник

В понедельник, 24 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха местами достигнет отметки +35 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в Киеве ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21 градус, днем +30...+32 градуса.

На западе Украины также переменная облачность с кратковременным дождем, гроза, только в Волынской области без осадков. Температура ночью +12...+19 градусов, днем +23...+29 градусов.

На севере (кроме Сумской области) и в центре страны переменная облачность также пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью +15...+22 градусов, днем +27...+34 градуса.

На востоке и юге (кроме Одесской области) без осадков. Температура воздуха ночью +15...+22 градуса, днем +28...+35 градусов.

Как сообщал "Апостроф", 23 и 24 июня в Киеве не будет наблюдаться снижение температуры, здесь сохранится жаркая погода. При этом не исключено, что на выходных и в понедельник столицу Украины накроют дожди.