​Под Винницей отец застал друга за растлением 4-летнего сына

23 июня в Калиновском районе Винницкой области задержан 28-летний мужчина за развращение 4-летнего мальчика.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

В полицию позвонил отец ребенка и сообщил, что во время отдыха у водоема вблизи села Гущинцы его знакомый совершил развратные действия в отношении его 4-летнего сына.

По предварительной информации, отец застал злоумышленника в палатке для отдыха, когда тот демонстрировал ребенку половые органы.

28-летний правонарушитель задержан в процессуальном порядке. Следствием начато уголовное производство по ч.2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении. Сотрудничать со следствием он отказывается.

Как ранее сообщал "Апостроф", киберполиция обнаружила в Винницкой области женщину, которая использовала своего 4-летнего сына для съемок в порно.