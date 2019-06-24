RU  UA  EN

понедельник, 24 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

24 июня

17:30
В УЕФА приняли громкое решение по футболистам, игравшим в майках с лозунгами против России
17:26
В Киеве произошел страшный инцидент с военным: подробности
17:19
Крупный американский автоконцерн продает заводы в России
17:05
На Донбассе нашли тело погибшего украинского бойца: опубликованы имя и фото
17:01
Кандидатом в депутаты от команды ЗЕ выдвигается партнер судимого экс-нардепа - документы
17:01
В "Укроборонпроме" запланировали серьезную кадровую чистку
17:00
Гороскоп на завтра: Ракам нужно проявить настойчивость, а Овны могут полениться
16:51
В Киеве опасно столкнулись маршрутка с грузовиком: опубликованы фото
16:49
В сети показали видео "сумасшедшего дома" в метро Киева
16:48
СМИ обнаружили в списках партии Зеленского на Харьковщине партнера семьи участницы смертельного ДТП Зайцевой
16:37
Киев накрыла новая волна минирований: что пострадало в этот раз
16:31
Один из самых легендарных стадионов Европы будет снесен: названы причины
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Под Винницей отец застал друга за растлением 4-летнего сына

понедельник, 24 июня 2019, 16:23
переглянути новину українською

23 июня в Калиновском районе Винницкой области задержан 28-летний мужчина за развращение 4-летнего мальчика.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

В полицию позвонил отец ребенка и сообщил, что во время отдыха у водоема вблизи села Гущинцы его знакомый совершил развратные действия в отношении его 4-летнего сына.

По предварительной информации, отец застал злоумышленника в палатке для отдыха, когда тот демонстрировал ребенку половые органы.

28-летний правонарушитель задержан в процессуальном порядке. Следствием начато уголовное производство по ч.2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних), за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении. Сотрудничать со следствием он отказывается.

Как ранее сообщал "Апостроф", киберполиция обнаружила в Винницкой области женщину, которая использовала своего 4-летнего сына для съемок в порно.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

​Йога - инструмент толерантности или Наука самопознания в социальной политике ООН

"Банан" вместо спасательной лодки: почему на пляжах Украины гибнут люди

Солнце поджарит небеса: синоптики рассказали о погоде на выходные

Этот томос нас не устраивает: как Филарет перезагрузил УПЦ КП

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: