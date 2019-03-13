Под Винницей молодая мать торговала порнозаписями со своим 4-летним ребенком: фото и видео

Киберполиция обнаружила в Винницкой области женщину, которая использовала своего 4-летнего сына для съемок в порно.

Об этом сообщает департамент киберполиции.

Как отмечается, 26-летняя мать ранее была порноактрисой.

"Понимая, что на детской порнографии сможет заработать значительно больше, она решила использовать для создания порно собственного сына. На тот момент мальчику было всего два года", – говорится в сообщении.

На протяжении последних лет, женщина снимала видео порнографического характера и продавала его на специализированных закрытых форумах. Стоимость одного такого ролика составляла от 1,5 до 3 тысяч гривен. По словам женщины, таких фото и видео она продала около 20-30.

Работники киберполиции совместно со следователями Деснянского управления столичной полиции, при процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры №3, провели обыск в квартире, где проживала злоумышленница вместе с сыном. На ее компьютере правоохранители обнаружили большое количество фото- и видеоматериалов порнографического характера с ее участием. Среди них - файлы с малолетним мальчиком. Техника изъята и направлена на экспертизу.

Уголовное производство продолжается по ранее начатым уголовным производствам: ч 2 ст.156 (развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) и ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины.

С мальчиком сейчас работают психологи. Женщину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и объявлено о подозрении. Ей грозит до 10 лет заключения.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Полтаве правоохранители разоблачили семейную пару, которая с трехлетнего возраста насиловала свою дочь, чтобы снять это на видео, а потом продать порно в интернете.