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​Хотят довести до смерти: соцсети разгневало задержание под Киевом известного активиста

вторник, 25 июня 2019, 09:21
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В понедельник, 24 июня, в международном аэропорту "Борисполь" сотрудниками полиции Киевской области был задержан общественный активист, председатель Общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Об этом написал в Facebook журналист Вадим Гладчук.

"Сегодня в Борисполе арестован известный аналитика Дмитрия Снегирева. Интерес заказчиков ареста в том, чтобы довести до смерти. Месяц назад Снегирев пережил инсульт. Сейчас проходит реабилитацию. Неделя - вторая в тюремной камере его убьют", - сообщил он.

В нацполиции сообщили, что Снегирев был задержан "для принудительной доставки в суд".

"Задержание проводила полиция Киевской области именно в аэропорту Борисполь для доставки его на судебное заседание, чтобы в дальнейшем избрать ему меру пресечения в связи с тем, что он совершал преступления. Он не появлялся ни на судебные заседания, ни на следственные действия. Поэтому полиция обратилась в суд, чтобы тот дал разрешение для принудительной доставки Снегирева на судебное заседание, где ему будет избрана мера пресечения", - отметил руководитель пресс-службы ГУ ЧП Киевской области Николай Жукович, передает "Сегодня".

На вопрос о том, в совершении каких именно преступлений подозревают Дмитрия Снегирева, Жукович ответил: "Предварительно - это кражи".

"Обвиняют в том, что он не являлся в суд и не участвовал в каких-то следственных действиях... При этом, зачем в суд и по следственные действия не говорят... Знаете, после смерти Дмитрия Тимчука, загадочной смерти, давайте говорить прямо, арест военного эксперта и аналитика из Луганска, арест человека, который находился в здании Луганского управления СБУ в момент его захвата - более чем подозрительный... Дмитрий МНОГО знает. ОЧЕНЬ много... Поэтому не верю я в обвинения в его адрес. НЕ верю!", - прокомментировал арест Снегирева журналист, общественный деятель Назар Приходько.

Как сообщал "Апостроф", 19 июня в Киеве в собственном доме при загадочных обстоятельствах погиб известный патриот Украины, народный депутат Дмитрий Тимчук.

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