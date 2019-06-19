В Киеве погиб известный нардеп: первые подробности

19 июня в Киеве в собственном доме погиб известный патриот Украины, народный депутат от партии "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

"Час назад, у себя дома, во время чистке наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук.

На месте трагедии работает следственно оперативная группа полиции.

Вечная память искреннему и светлому человеку. Настоящему народному депутату Украины", - написал он.

Интересно, что спустя 15 минут после публикации Геращенко удалил пост.

В свою очередь "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники подтверждает факт гибели нардепа.

Тымчуку было 46 лет. Он также являлся известным военным журналистом, координатором группы "Информационное сопротивление".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Лазурном (Херсонская область) во время установки аттракциона погиб 26-летний мужчина.