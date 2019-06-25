​Под Харьковом суд принял решение по мажору, убившему военного: фото, видео и детали громкого дела

Суд оставил под стражей до 22 августа спортсмена из Лозовой Харьковской области, который на почве ревности одним ударом убил мужчину.

Об этом сообщают местные СМИ.

"В Лозовой суд принял для подозреваемого в убийстве Максима Кибалко содержания под стражей до 22 августа", - говорится в сообщении.

Местные жители боятся, что убийцу откупят и ему удастся избежать наказания.

"Максим после службы зашел в гости к брату и матери, стоял курил на балконе. Артем проходил мимо с девушкой. Та махнула или что-то сказала Максиму, и он ответил. Тогда Артем вызвал Максима из квартиры на разговор. Он вышел, и тот нанес ему удар, после которого Максим упал и ударился об камень головой. В итоге у человека раздробленный череп", - рассказывает Надежда Дзюба.

От удара Максим Кибалко потерял сознание и еще день пролежал в коме. Спасти молодого человека медикам не удалось.

В полиции говорят: по данному факту открыто уголовное производство. Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления.

"Производство открыто по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения", - заявила пресс-секретарь Лозовской полиции Анастасия Василенко.

После случившегося прошло одно судебное заседание по избранию меры пресечения, но задерживать Артема Песиголовца не стали, объявили в суде перерыв и отпустили его гулять до понедельника, 24 июня.

"Просим всех неравнодушных граждан прийти в помещение суда на 8:45, чтобы напомнить властям, что мы не позволим относиться к лозовчанам как к быдлу. Люди, не будьте равнодушными! Никто не застрахован от ситуации, которая произошла с Максимом. Просим присоединиться к акции все общественные организации и партии города Лозовая и Лозовского района", - кинули клич организаторы акции во все лозовские паблики.

Как сообщал "Апостроф", 23 июня умер член команды "Гражданской позиции" Александр Комарницкий, которого в Виннице избили полицейские.