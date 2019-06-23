​В Виннице умер избитый копами соратник Гриценко: подробности

23 июня умер член команды "Гражданской позиции" Александр Комарницкий, которого в Виннице избили полицейские.

Об этом сообщил председатель Винницкой облорганизации партии "Гражданская позиция" Сергей Гайструк.

В то же время, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко заявил, что в партии требуют "жесткого и неотвратимого наказания убийцы в полицейских погонах, а также увольнения руководства областной Нацполиции".

"ГБР уже выдвинуло подозрение и посадило под домашний арест (подозреваемого в причастности к избиению - ред.). От министра Арсена Авакова и начальника Нацполиции Сергея Князева мы требуем немедленного увольнения руководства Нацполиции в Винницкой области", - заявил Гриценко.

"Полиция... побила Сашу до состояния, которое стало смертельным, за что - только за то, что отказался свидетельствовать о том, о чем понятия не имел и о чем не позволяла его совесть", - добавил в свою очередь Гайструк.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети опубликовано видео избиения в Подольском управлении полиции в Киеве активистов, которые были перед этим задержаны полицией на митинге кандидата в президенты Юлии Тимошенко.