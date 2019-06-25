Суд в Киеве принял скандальное решение по проспектам Бандеры и Шухевича

Окружной админсуд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киеве.

Такое заявление в Facebook сделал депутат Киевсовета из фракции "Свобода" Юрий Сиротюк.

По его словам, вердикт выносила судья Чудак Олеся Николаевна, которая ранее преследовала участников Майдана.

Истцом по данному делу выступила госпожа Бережная.

"Но как бы не чудил Админсуд, проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть. Впереди Апелляция, а если нужно и Верховный Суд. Мы не дадим никому попирать наших героев!" - подчеркнул он.

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