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В Украину идет холодный фронт: синоптик дала прогноз до конца недели

вторник, 25 июня 2019, 12:34
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В среду, 26 июня, в Украину придет долгожданное понижение температуры, а похолодает ближе к выходным.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

26 июня в стране будет сухо, ясно, солнечно - погоду будет определять антициклон. Днем ожидается +25...+30 градусов, немного выше на юге и востоке, до +30...+34 градусов. На следующий день, 27 июня, в Украине атмосферный фронт и принесет на Запад и Север грозовые дожди. В течение пятницы, субботы и воскресенья в большинстве областей Украины жара спадет до +18...+23 градусов.

"Антициклон - это такое мощное атмосферное образование с высоким атмосферным давлением в центре, при котором осадков обычно не бывает", - пояснила синоптик.

В Киеве также будет солнечно, а дневная температура составит + 27...+29 градусов.

Как сообщал "Апостроф", с 28 июня в Украине "ворвется" комфортная прохлада, температура воздуха постепенно снизится до 27-23 градусов тепла.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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