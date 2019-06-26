Не день, а праздник: в сети ехидно высказались о "хороших" новостях по Украине

Последние события в стране, о которых стало известно в среду, 26 июня, не оставили равнодушными украинцев.

Их перечень опубликовал журналист Сергей Мельничук.

Прежде всего, он напомнил о решении суда о домашнем аресте бывшего начальника Управления СБУ в Киеве и Киевской области времен Евромайдана Александра Щеголева. Еще одним неприятным известием для журналиста стало возвращение старых названий проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве. Помимо этого, журналист напомнил об отмене судом решения ЦИК о недопуске на выборы партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. А также его расстроила новость о том, что военная радиостанция "Армия ФМ" прекращает трансляцию и на оккупированные территории в том числе.

В сети тут же стали комментировать наблюдения журналиста, который саркастично назвал сегодняшний день "праздником".

Как сообщал "Апостроф", ранее соцсети взбудоражили обыски у экс-советника Порошенко Юрия Бирюкова.