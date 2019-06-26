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Интересно, кто следующий: соцсети взбудоражили обыски у экс-советника Порошенко

среда, 26 июня 2019, 13:58
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Обыски у Юрия Бирюкова, известного волонтера и бывшего советника экс-президента Петра Порошенко, вызвали широкий резонанс в украинском обществе.

В социальных сетях часть пользователей обвиняют преемника Порошенко, Владимира Зеленского, в политических преследованиях.

"Что, началось? Обыски по политическим мотивам?", "Мои поздравления преЗЕденту – серверы ищете?", "Внимание! Началось политическое давление на наших кандидатов. Реваншисты взяли курс на расправу над теми, кто противостоит российской оккупации", – пишут в Facebook.

С другой стороны, некоторые считают, что Бирюкова преследуют из-за реальной коррупции.

"Советую всем почитать, кто такой этот Бирюков… Вы удивитесь, сколько можно украсть, прикрываясь патриотическими лозунгами и связями с Порошенко", – заявил пользователь под ником John Carter.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Государственное бюро расследований подозревает должностных лиц Министерства здравоохранения в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах.

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