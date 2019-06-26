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Неизвестные лица оказывают давление на сотрудников Минюста Украины в Крыму - СМИ

среда, 26 июня 2019, 13:14
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Украинские госслужащие, которые работали в Крыму до аннексии, заявляют об информационной кампании, направленной на их дискредитацию.

Такое мнение высказала в интервью Gazeta.UA Екатерина Василенко, экс-начальник регистрационной службы Главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым.

"Сейчас кто-то поднимает информационную волну, распространяет заказные материалы в СМИ, чтобы сделать агентами Кремля и виновниками аннексии нас – людей, которые были украинскими государственными служащими в Крыму. Мы – все, кто тогда работал и жил в автономии, уже почти сепаратисты. Я лично знаю одно - мы, государственные служащие, неукоснительно следовали Конституции и законам Украины, до последнего выполняли свои профессиональные обязанности, находясь в эпицентре тех событий и поддерживая друг друга. А наш непосредственный начальник – Сергей Коровченко – показал себя как ответственный руководитель", – рассказала Василенко.

Она подчеркнула, что на нее, ее коллег и руководство в 2014 году ставленники Российской Федерации оказывали давление, чтобы заставить сотрудничать с оккупационными властями.

"В это время отправили в отставку Совет министров АРК и его главу Анатолия Могилева. Вместо него назначили Аксенова. Стало известно также о решении провести так называемый "общекрымский референдум" о расширении прав АРК в составе Украины. После того Аксенов заявил о непризнании нового украинского руководства и обратился к властям РФ с просьбой содействовать "в обеспечении мира и спокойствия на территории Автономной Республики Крым". Тогда же они начали подготовку к "референдуму" с измененным вопросом, а именно: о присоединении Крыма к России. Насколько мне известно, все это время они требовали, чтобы на их заседаниях присутствовал наш руководитель и подписывал протоколы. Они добивались, чтобы Министерство юстиции Украины в лице начальника Главного управления юстиции в АРК Сергея Коровченко "завизировало" их преступные намерения. Однако, несмотря на угрозу жизни, он отказался с ними сотрудничать. Наш руководитель сделал все, чтобы информация, содержащаяся в реестрах управления Минюста в АРК, не попала в руки оккупантов – оперативно закрыл доступ к этим реестрам. На нас действительно давили, мы сообщали об этом Киеву, но столичное руководство находилось в процессе пертурбаций и отмалчивалось", – подчеркнула она.

Ранее в интервью изданию "Левый берег" Сергей Коровченко рассказал, каким образом пытался не допустить признания результатов псевдореферендума в Крыму.

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