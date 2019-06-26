Украинский моряк поженился в российском плену: фото и видео

Украинский военнопленный Виктор Беспальченко, который находится в Москве (РФ), заключил брак в СИЗО "Лефортово" со своей девушкой Татьяной.

Об этом рассказал украинский журналист Роман Цимбалюк у себя на странице в Facebook.

Он отметил, что в изоляторе состоялась лишь роспись молодых, а полноценную свадьбу они планируют провести, когда Виктор вернется домой из плена.

"Мне пришлось увидеть очень неординарное событие - свадьбу за решеткой. В московском СИЗО "Лефортово" заключили брак наш военный моряк Виктор Беспальченко и его невеста Татьяна. Несмотря на непростые обстоятельства - Татьяна в белом платье, а жених в костюме. Ни одна свадьба не может состояться без обручальных колец и сегодня не исключение. Татьяна говорит - сегодня только роспись. Еще будет настоящая свадьба, когда Виктор Беспальченко вернется на Родину", - рассказал журналист.

Адвокат украинских военнопленных моряков Николай Полозов рассказал подробнее о произошедшем радостном событии.

"Спустя несколько месяцев подготовки, получения разрешений от следствия и администрации СИЗО, преодоления административных барьеров, мечта молодых осуществилась и сегодня они расписались! После короткой церемонии бракосочетания молодым предоставили один час для общения (под присмотром охранников СИЗО). В этой связи желаю новобрачным только одного - скорейшего освобождения Виктора и счастливого медового месяца подальше от России", - написал адвокат.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент США Дональд Трамп уведомил, что будет поднимать вопрос освобождения украинских заложников во время будущего саммита "Большой двадцатки".