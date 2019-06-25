Трамп на G20 готовит "украинский" удар по Путину: детали

Президент США Дональд Трамп готов поднять вопрос освобождения украинских заложников во время саммита "Большой двадцатки".

С таким заявлением 25 июня выступил временно поверенный в делах США Уильям Тейлор. Он подчеркнул, что американский лидер в частности поднимет вопрос освобождения украинских военнопленных моряков.

"Если эта встреча состоится, то это очень удобная возможность от президента Трампа и других политиков поднять вопрос о незаконно удерживаемых украинских заложниках, украинских моряках и об их освобождении. Я надеюсь, что многие мировые лидеры поднимут эти вопросы в разговоре с Путиным", - заявил Тейлор.

Ранее "Апостроф" сообщал, что со сменой власти в Украине президент России Владимир Путин попытается еще больше дестабилизировать ситуацию в стране.